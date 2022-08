Champions, Lazio, Inzaghi e Djokovic: le ultimissime

Urne toste per Inter e Napoli, è andata meglio a Milan e Juve. Sarri sfida Inzaghi "Sono i più forti del campionato". Djokovic non parteciperà agli Us Open

ROMA - Sorteggio agrodolce per le italiane in Champions League il girone più tosto è capitato all'Inter che affronterà Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Sfide dure anche per il Napoli che se la vedrà con Ajax, Liverpool e Rangers. Il Milan sfiderà Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria mentre la Juventus ha pescato Paris Saint-Germain, Benfica e Maccabi Haifa. Vigilia importante per la Lazio di Sarri, che si prepara per il big match contro l'Inter dell'ex allenatore Simone Inzaghi: "Affrontiamo forse la squadra più forte del campionato italiano a livello di valori individuali - sottolinea il tecnico biancoceleste - Forte fisicamente e tecnicamente, partita difficilissima da affrontare". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi teme la Lazio: “Affrontiamo una squadra forte, che quest'anno si è migliorata sicuramente nell'organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più forti e sappiamo che dovremo fare una gara di personalità, perché troveremo una squadra preparata, organizzata, uno stadio importante con tanta gente. Dovremo fare una partita attenta". Con una storia su Instagram Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. "Non potrò andare a New York per gli Us Open - ha scritto il serbo - auguro buona fortuna agli altri giocatori". Il motivo del forfait è legato alle norme anticovid vigenti negli States dove le autorità hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri e, come noto, Djokovic non è vaccinato contro il covid. Ascolta le news del pomeriggio