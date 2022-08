Serie A, Roma, Juventus ed Europa League : le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Si apre la terza giornata con Lazio-Inter. La Roma ha scelto Camara. Ufficiale Milik alla Juve. Alle 13 i sorteggi a Nyon

ROMA – Al via la terza giornata del campionato di Serie A, ad aprire i giochi sarà la Lazio che alle 20.45 in uno stadio Olimpico stracolmo ospiterà l'Inter dell'ex Inzaghi. Le probabili formazioni. Il casting è finito, la decisione è stata presa: la Roma è vicinissima a Mady Camara, centrocampista guineano dell’Olympiacos. La Juventus completa l’attacco. È ufficiale l’acquisto di Arkadiusz Milik, che è diventato a tutti gli effetti un calciatore della Juventus dopo aver firmato presso la sede del club il contratto che lo legherà al club bianconero. Si svolgerà alle 13 il sorteggio dell'Europa League sono due le squadre italiane impegnate Lazio e Roma, che sono state entrambe inserite come teste di serie. A seguire il sorteggio della Conference League che vedrà impegnata la Fiorentina che ha eliminato il Twente.