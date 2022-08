Mourinho, Allegri, Pioli ed Europa League: le ultimissime

Vigilia per Juve e Roma che si sfideranno allo Stadium. Il Milan ospiterà il Bologna. I sorteggi di Roma e Lazio in Europa League

ROMA – Questa sera Lazio-Inter, domani sarà la volta di Juve-Roma, Mourinho svela la squadra che schiererà: “Domani giocherà la stessa squadra che ha giocato contro la Cremonese, con il solo cambio di Matic per Zaniolo. Arriviamo a questa partita con Wijnaldum e Nicolò fuori, sono due giocatori importanti e cambia la prospettiva della gara avendo meno soluzioni". "Sarà il primo scontro diretto della stagione, la Roma sta facendo bene e non ha subito gol": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la sfida contro i giallorossi. "Domani sarà titolare uno tra Giroud e Origi. Giocheremo sette partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna. La Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri sono pronte ad andare alla conquista dell'Europa League. I giallorossi sono stati inseriti nel gruppo C, insieme al Ludogorets, il Real Betis (dell'ex laziale Luiz Felipe) e l'Helsinki. La Lazio è invece stata sorteggiata con il Feyenoord (finalista della scorsa edizione della Conference League), il Midtjylland e lo Sturm Graz. In Conference la Fiorentina è stata inserita nel Gruppo A con i turchi dell'Istanbul Basaksehir, gli scozzesi dell' Hearts e i lettoni dell'RFS Riga. Ascolta le news della mattina