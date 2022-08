Lazio, Monza, Wijnaldum e Tamberi: le ultimissime

Terza sconfitta di fila per Stroppa il Monza. Wijnaldum non si opera. Deludente sfida nel salto in alto al meeting di Losanna per Tamberi

ROMA - La Lazio travolge l'Inter 3-1 allo stadio Olimpico e sale a quota 7 punti in classifica. Terza sconfitta in altrettanti incontri di campionato per il Monza, battuto sul proprio campo in rimonta dall'Udinese. Alla formazione brianzola allenata da Stroppa, per la prima volta in vantaggio in Serie A, non basta il gol di Colpani al 32', vanificato da Beto soli quattro minuti più tardi. Nella ripresa, decide il destro di Udogie - rimasto in Friuli in prestito dopo la cessione al Tottenham di Conte e Paratici - a 12' dal triplice fischio finale. Con questo successo i ragazzi di Sottil salgono a quota 4 in classifica. Georgino Wijnaldum ha deciso: niente intervento chirurgico dopo la frattura della tibia destra alla vigilia di Roma-Cremonese. L'olandese ha scelto la terapia conservativa con uno stop che sarà di circa 3-4 mesi. Deludente sfida nel salto in alto al meeting di Losanna (Svizzera). Dall'appendice dei Mondiali e degli Europei di atletica leggera a uscire sconfitto è Gianmarco Tamberi: l'azzurro si è dovuto accontentare dei quinto posto finale, fallendo i 2,24 metri e fermandosi pertanto alla quota di 2,20. La gara è stata vinta dall'ucraino Andrij Protsenko.