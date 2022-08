Roma, Milan, Lazio e Napoli: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Alle 18.30 Juve-Roma alle 20.45 Milan-Bologna. Sarri stende Inzaghi e vola in vetta. Mendes ha proposto al Napoli lo scambio Ronaldo-Osimhen

ROMA – Terza giornata di serie A alle 18.30 il big match a Torino tra Juventus e Roma, nel posticipo il Milan ospiterà il Bologna. Ieri la Lazio ha steso 3-1 l'Inter ed è volata in testa alla classifica, Sarri è molto soddisfatto: “Stiamo dando dei segnali attraversando senza rischiare fasi di difficoltà della partita. Abbiamo acquisito in ordine e compattezza, se poi viene fuori la qualità che abbiamo possiamo vincere contro chiunque". Jorge Mendes ha prospettato il prestito del trentasettenne mito Cristiano Ronaldo al Napoli, soluzione che gli garantirebbe anche la gioia smarrita della Champions, e in cambio ha aggiunto l'idea di trasferire al Manchester United, il ventitreenne Victor Osimhen.