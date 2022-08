Napoli, Ronaldo, Juventus e Zaniolo: le ultimissime

Spalletti commenta le voci di mercato intanto CR7 parte ancora dalla panchina. Milik convocato per la sfida contro la Roma, Zaniolo carica i compagni

ROMA – Vigilia di campionato per il Napoli che domani sfiderà la Fiorentina al Franchi ma a tenere banco è ancora il mercato, e Spalletti commenta le ultime voci sul possibile scambio Ronaldo-Osimhen: “Chiunque vorrebbe avere le maglie di Ronaldo, se avesse giocato nel Napoli vorrei quella lì. Chiunque vorrebbe allenarlo, ma come ha detto il procuratore di Osimhen non c'è nessuna trattativa. Anche De Laurentiis l'ha confermato. Manco poco alla fine del mercato, la vedo difficile". Cristiano Ronaldo finisce ancora una volta in panchina, e insieme a lui anche il difensore Harry Maguire. Southampton-Manchester United, sul terreno del St.Mary Stadium è iniziata e l'allenatore dei 'Red devils', Erik Ten Hag ha deciso di rinunciare ai big, schierando Elanga davanti insieme a Rashford e Sancho. Prima convocazione per Casemiro, pronto a subentrare nella ripresa. Arkadiusz Milik subito convocato da Massimiliano Allegri per la partita di oggi alle 18.30 tra la Juve e la Roma. L'attaccante polacco, ex Marsiglia, sarà quindi a disposizione, a pochi giorni dal suo arrivo. Vedremo se il tecnico deciderà anche di concedergli spazio in campo in una partita che si annuncia delicata e calda. Costretto ai box dall'infortunio alla spalla rimediato nel match vinto contro a Cremonese, Zaniolo continua a lavorare per tornare al più presto a disposizione di José Mourinho e a poche ore dalla super sfida di Torino ha postato su Instagram una storia dalla palestra di Trigoria: "Vincere malgardo tutto" è il motto inquadrato da Zaniolo, anche in questa estate rimasto in giallorosso nonostante la corte della Juve. Ascolta le news della mattina