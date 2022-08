Milan, Roma, Liverpool e formula uno: le ultimissime

Il Milan aggancia la vetta. Finisce 1-1 tra Juve e Roma. Vittoria da record per il Liverpool. Pole di Sainz nel Gp del Belgio

ROMA - Il Milan supera 2-0 il Bologna e aggancia la vetta della classifica a quota 7 punti. Nell'altra gara pirotecncio 2-2 tra Spezia e Sassuolo. Vlahovic sblocca Abraham risponde: a Torino la Roma resiste a un inizio complicato e grazie alle mosse di Mourinho rimette in piedi una partita difficile, uscendo dallo Stadium con un punto pesantissimo. Liverpool da record e messaggio chiaro al Napoli, prossimo avversario in Champions League: i Reds hanno battuto 9-0 il Bournemouth eguagliando il record di reti segnate in una partita di Premier League. Carlos Sainz si prende la pole position del Gran Premio di Belgio, quattordicesimo appuntamento del mondiale di F1. Lo spagnolo della Ferrari è stato il secondo più veloce in pista dietro ad un inarrivabile Max Verstappen ma, come ben noto, il pilota della Red Bull, così come altri tra cui Charles Leclerc, partiranno in fondo alla griglia, a partire dalla 15esima posizione. Ecco quindi che in prima fila in gara ci sarà anche Sergio Perez, con il duello Fernando Alonso-Lewis Hamilton in seconda. Ascolta le news del pomeriggio