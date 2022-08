Pogba, Balotelli, Dybala e Paqueta: le ultimissime

Il fratello di Pogba: "Presto rivelazioi su Paul". Lite tra Balotelli e Montella in Torchia. Dybala soddisfatto per il pareggio a Torino. Pauqteà ad un passo dal West Ham

ROMA - Con un poker di video pubblicati in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) sui social Mathias Pogba, fratello di Paul e Florentin, ha scatenato una bufera. "Il mondo deve sapere", "annuncio di future rivelazioni su mio fratello Paul Pogba", ha scritto. Nervi tesi, qualche parola di troppo e un accenno di rissa tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli al termine della gara tra l'Adana Demirspor e l'Umraniye, vinta dalla squadra in cui milita l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, i due sono stati protagonisti di un alterco piuttosto acceso. "Un punto importante in uno stadio difficile. Daje Roma". Così Dybala commenta su Instagram il pareggio per 1-1 ottenuto ieri dalla Roma allo Stadium contro la Juventus. L'attaccante argentino, grande ex della partita, ha servito l'assist acrobatico per il pari firmato di testa nella ripresa da Tammy Abraham. Lucas Paqueta è davvero a un passo dal psssaggio al West Ham United. Il fantasista brasiliano, secondo i media inglesi, è già a Londra per essere sottoposto alle visite mediche di rito. Ascolta le news della mattina