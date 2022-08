Napoli, Salernitana, Roma e formula uno: le ultimissime

Finisce a reti bianche Fiorentina-Napoli. La Salernitana travolge la Sampdoria. Ufficiale Belotti alla Roma. In Belgio trionfo di Verstappen

ROMA – Si è chiusa con lo 0-0 tra Napoli e Fiorentina la terza giornata del campionato di calcio di serie A. Con questo risultato la squadra dio Spalletti aggancia la vetta della classifica. Nell'altro posticipo 1-1 tra Lecce ed Empoli: ospiti in vantaggio con Parisi, Strafezza regala il pari ai salentini. Travolgente vittoria nel pomeriggio della Salernitana che supera con un perentorio 4-0 la Sampdoria: sblocca Dia, il raddoppio porta la firma dell'ex Bonazzoli. Nella ripresa 3-0 di de Vilhena, Botehim cala il poker. Nell'altro anticipo l'Atalanta espugna Verona grazie alla rete di Koopmeiners. La lunga attesa finita, perché ora è ufficiale: Andrea Belotti è un calciatore della Roma. Ad annunciarlo prima sui social con un suggestivo post e una foto particolare e poi con un comunicato è stato lo stesso club giallorosso, che dopo aver ceduto Felix alla Cremonese ha potuto finalmente affondare il colpo sul 28enne attaccante svincolatosi dal Torino. L'attaccante ha firmato fino al 30 giugno 2023 con opzione per altre due stagioni. Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese, partito dalla quattordicesima posizione, rimonta velocemente e vince in solitaria la gara sul circuito di Spa. Secondo posto per il compagno di squadra Sergio Perez, mentre sul gradino più basso del podio sale Carlos Sainz. Ascolta le news del pomeriggio