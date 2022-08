Ronaldo, Belotti, Caicedo e :Pogba le ultimissime

De Laurentiis attende l'offerta per lo scambio Cr7-Osimhen. Belotti: "Non vedo l'ora di sentire l'inno". Caicedo finisce all'Abha Club. Lo juventino minaccia tentativi di estorsione

ROMA - Il Manchester United ha praticamente chiuso il colpo-Antony con l'Ajax: 84 milioni di sterline, cioè oltre 99 milioni di euro e tanti di più servirebbero per dare corpo e anima alla suggestione Ronaldo al Napoli-Osimhen allo United proposta a De Laurentiis da Jorge Mendes. De Laurentiis attende l'offerta ufficiale: lo United dovrebbe investire 130 milioni per il cartellino di Victor, prestare gratuitamente Cristiano e garantire anche la copertura dell'80-85 percento del suo ingaggio da 24 milioni netti. Adesso è ufficiale: Andrea Belotti è un nuovo attaccante della Roma, Contratto di un anno con possibile rinnovo per altri due a determinate condizioni: “Le ambizioni e la crescita della Roma - ha detto l'ex capitano del Toro - sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi". Felice Caicedo è un giocatore dell'Abha Club, club della Saudi Professional League. L'ex attaccante di Lazio, Inter e Genoa, svincolato, ha firmato un contratto con la società saudita. Paul Pogba ha denunciato "minacce" e "tentativi di estorsioni da parte di una banda organizzata" nei suoi confronti, in un comunicato firmato dai suoi legali e dal proprio procuratore. Il centrocampista ha reagito il giorno dopo la trasmissione di un video sui social network in cui il fratello maggiore, Mathias Pogba, 32 anni, ha promesso "grandi rivelazioni" sul fratello minore, 29 anni.