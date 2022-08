Roma, Italia, Aubameyang e tennis: le ultimissime

La Roma ha chiuso per Camara. Nuova maglia per l'Italia di Mancini. Aubameyang rapinato in casa. Possibili variazioni nella classifica Atp

ROMA - Nel giorno dell’annuncio di Belotti, la Roma ha chiuso anche per Mady Camara. Con la tessitura dell’intermediario Busardò il general manager Tiago Pinto ha convinto l’Olympiacos ad accettare un trasferimento a condizioni ragionevoli: prestito da 1,2 milioni con diritto di riscatto a 12 milioni senza vincoli. Una maglia inedita per celebrare la cultura della Nazionale e il design. E' il nuovo audace kit Away dell'Italia svelato dalla Puma che il cui linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo per la Nazione e le squadre nazionali. Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Barcellona , ha subito una violenta rapina questa mattina nella sua casa di Castelldefels. Lo riporta la stamoa spagnola. Nessuna variazione nella top 10 della classifica Atp alla vigilia dello Us Open. Daniil Medvedev resta in vetta al ranking ma il suo primato rischia di terminare dopo l'ultimo Slam stagionale. Il grande favorito per la posizione di numero uno del mondo dopo gli US Open è Rafa Nadal. Oltre a Medvedev, possono matematicamente sfidare Nadal anche Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud: tutti dovrebbero arrivare almeno in finale per avere qualche chance di conquistare la vetta. L'Italia conta su 20 giocatori in Top 200, di cui cinque tra i primi cento: Jannik Sinner (numero 13), Matteo Berrettini (che scavalca Pablo Carreno Busta e sale al numero 14), Lorenzo Musetti (30), Fabio Fognini (60) e Lorenzo Sonego (67). Ascolta le news dlela mattina