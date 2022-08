Serie A, Roma, Milan e Inter in campo. "Milinkovic resterà alla Lazio"

Primo turno infrasettimanale di serie A, Roma, Milan e Inter in campo. Kezman: "Miinkovic resterà alla Lazio"

ROMA - Primo turno infrasettimanale di serie a, saranno ben tre gli anticipi in programma oggi: apre alle 18.30 Sassuolo-Milan, alle 20.45 la Roma di Mourinho ospiterà il Monza mentre l'Inter se la vedrà a San Siro contro la Cremonese senza l'infortunato Lukaku che salterà anche il derby. Intanto al Corriere dello Sport parla lagente di Milinkovic, Kezman che fa chiarezza sul futuro: "Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà". Poi dribbla le voci sul possibile rinnovo: "Vedremo dopo i Mondiale".