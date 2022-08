Pogba, Roma, Monza e formula uno: le ultimissime

Nuove rivelazioni sul caso Pogba. Camara è sbarcato a Roma. Nuovo acquisto per il Monza. Sold out i bilgietti per il gp di Monza

ROMA - Proseguono in Francia le rivelazione in merito al sempre più spinoso caso Paul Pogba. Secondo la ricostruzione fornita da Rmc Sport citando gli inquirenti e le indagini aperte subito dopo la denuncia sporta dal centrocampista della Juventus lo scorso 3 agosto. Concluso l'accordo tra Olympiacos e la Roma, il centrocampista Mady Camara è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il calciatore guineano, giunto con un volo di linea proveniente da Atene, è arrivato nella Capitale per le visite mediche di rito e la firma del contratto. Nuovo innesto per il centrocampo del Monza. Dopo una lunga trattativa, Nicolò Rovella si appresta a vestire il biancorosso: il giocatore classe 2001 arriva in prestito secco dalla Juventus, che in estate aveva lasciato partire anche Filippo Ranocchia in direzione della Brianza. Per il Gran Premio di Monza dell'11 settembre "abbiamo raggiunto praticamente il sold-out. Siamo alle ultime battute, sicuramente è un record rispetto al 2019". Ascolta le news della mattina