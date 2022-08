Roma, Inter, Milan e Pogba: le ultimissime

Vincono Roma e Inter, pari del Milan. Un procedimento giudiziario è stato aperto a Torino per il caso Pogba. Identificato il tifoso che ha insultato Spalletti

ROMA - Vittorie nei due posticipi serali del primo turno infrasettimanale di Serie A valevole per la terza giornata: la Roma ha superato il Monza 3-0 allo stadio Olimpico grazie alla doppietta di Dybala e alla rete di Ibanez, l'Inter ha steso la Cremonese 3-0 reti di Correa, Barella e Martinez, di Okereke la rete ospite. Inter e Roma volano così in testa alla classifica. Nello stadio dove conquistò tre mesi fa lo scudetto, il Milan si blocca sbattendo contro il muro del Sassuolo lasciando che siano gli altri a provare la minifuga in vetta. Un procedimento giudiziario è stato avviato dalla procura di Torino sul caso di Paul Pogba, il calciatore in forza alla Juventus che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un ricatto. La polizia di Firenze ha identificato i due tifosi della Fiorentina uno dei quali, domenica sera al Franchi, ha avuto un battibecco con l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, mentre l'altro ha tirato all'indirizzo del tecnico una bottiglietta.