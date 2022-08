Lazio, Fiorentina, Juventus e Napoli: le ultimissime

Quarta giornata di serie oggi altre cinque gare: Sampdoria-lazio, Juventus-Spezia, Napoli-Lecce, Udinese Fiorentina ed Empoli Verona

ROMA - Primo turno infrasettimanale di Serie A, oggi cinque le gare in programma per questa quarta giornata di campionato: alle 18.30 la Lazio di Sarri sfiderà la Sampdoria a Marassi, alla stessa ora in campo anche Udinese-Fiorentina ed Empoli-Verona. In serata alle 20.45 la Juventus ospiterà lo Spezia mentre il Napoli se la vedrà in casa al Maradona contro il Lecce.