Paredes, Kluivert, Acerbi e Pelè: le ultimissime

ROMA - Juventus e Paris St. Germain hanno definito la trattativa per il trasferimento a Torino di Leandro Paredes. "E' fatta", riferisce il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', precisando che l'intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più bonus. Il calciatore argentino potrebbe arrivare già oggi nel capoluogo piemontese. Niente Fulham per Justin Kluivert. L'olandese della Roma sarebbe dovuto passare ai Cottagers, con le società che avevano definito un accordo per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto intorno a 9.5 milioni di euro, ma secondo Sky Sports UK la trattativa sarebbe sfumata. Nervosismo a Formello. Il mercato della Lazio, condotto benissimo sino all’inizio di agosto, rischia di finire malino. L’Inter si è ritirata per Francesco Acerbi, i contratti erano pronti, le visite mediche fissate, anche se Marotta e Ausilio hanno sempre dimostrato freddezza. "Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute". Con questo post su Instagram, accompagnato da una sua foto assieme alla moglie, Pelé si sfoga a proposito delle voci allarmistiche sul suo stato di salute che hanno ripreso a circolare in Brasile, e altrove. Ascolta le news della mattina