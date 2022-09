Napoli, Juventus, Lazio e Fiorentina: le ultimissime

Il Lecce ferma il Napoli. La Juve batte 2-0 lo Spezia. Lazio beffata nel finale. La Fiorentina cade a Udine

ROMA - Il Napoli non risce a sfomdare il muro del Lecce: allo stadio Maradona finisce 1-1 con la squadra di spalletti che manca l'aggancio alla Roma che resta da siola in testa. Succede quasi tutto nel primo tempo: Meret para un rigore a Colombo, Elmas sblocca il risultato, Colombo si riscatta e sigla la rete del pareggio. Nella ripresa occasioni per Politano, Osimhen e Di Lorenzo. La Juventus trova il successo anche contro lo Spezia di Gotti, battuto per 2-0 senza troppa fatica nella quarta giornata di Serie A. I ragazzi di Allegri sorridono grazie a Vlahovic e Milik. Dopo aver comandato per lunghi tratti la partita, la Lazio vede sfuggire vittoria e aggancio alla Roma in testa alla classifica a pochi minuti dalla fine. Non basta il gol di Immobile, a 184 in A come Batistuta, per tornare nella Capitale con i tre punti: Giampaolo le prova tutte e trova il primo gol in campionato della Samp grazie a Gabbiadini al 92'. Continua l'astinenza da gol della Fiorentina che non segna nemmeno contro l'Udinese e cade 1-0: decisiva la rete di Beto nel primo tempo. Pareggiano invece Empoli e Verona, al Castellani finisce 1-1: al primo centro in Serie A di Baldanzi risponde Kallon. Ascolta le news del pomeriggio