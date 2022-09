Atalanta, Bologna, Permier League e Us Open: le ultimissime

Si chiude la quarta giornata di Serie A con due posticipi. In Premier il City travolge il Nottingham Forest, vince anche l'Arsenal. In Usa avanza anche Berrettini

ROMA – Si chiude con due anticipi delle 20.45 la quarta giornata del campionato di Serie A: l'Atalanta ospiterà il Torino mentre il Bologna sfida in casa la Salernitana. Le probabili formazioni. Pioggia di gol nella quinta giornata della Premier. Il Manchester City gioca a tennis con il Nottingham Forest travolgendolo 6-0 grazie a tre gol di Haaland, ad una doppietta di Alvarez e al gol di Cancelo. Vince anche l'Arsenal in casa contro l'Aston Villa, mentre il Tottenham di Conte non va oltre l'1-1 in casa del West Ham. Ribaltone a Liverpool dove i Reds sotto per il gol di Isal al 38' contro il Newcastle pareggiano al 61' con Firmino per poi vincere all'ultimo respiro (al 98') con Carvalho. Avanza l'Italtennis agli Us Open. Dopo le belle prestazioni di Fognini e Sinner arriva l'acuto anche di Matteo Berrettini che accede al terzo turno del torneo di New York dopo un match non certo sul velluto. All'azzurro ci sono volute quasi tre ore e mezza di gioco per avere la meglio del francese Hugo Grenier battuto per 3 set a 1 con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-6, 7-6. Combatte Camila Giorgi ma non basta per restare dentro allo Slam a stelle strisce: la marchigiana cede in tre set (6-4,5-7, 7-6) all'americana Madison Keys