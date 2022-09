Acerbi, Kluivert, Szcz?sny e Arthur: le ultimissime

Acerbi vicino all'Inter. La Roma ha inserito Kluivert nella lista Serie A. Nessuna frattura per Szcz?sny, la Juve cede Arthur al Liverpool

ROMA - Simone Inzaghi adesso può sorridere, Francesco Acerbi si avvicina all'Inter. Il tecnico nerazzurro aveva più volte fatto capire pubblicamente di aver bisogno di un altro difensore centrale dopo l'addio di Ranocchia. Justin Kluivert verso la permanenza alla Roma. Il passaggio dell'olandese al Fulham è infatti saltato per problemi burocratici a causa del permesso di lavoro in Inghilterra negato. Intanto per cautelarsi il club giallorosso ha inserito Kluivert nella lista ufficiale inviata alla Lega Serie A per il campionato. Gli esami hanno confermato che Wojciech Szcz?sny non ha riportato fratture o gravi lesioni nell'infortunio patito ieri sera nel finale del primo tempo di Juventus-Spezia. Intanto il club bianconero si appresta a fare un vero e proprio colpo in uscita: è stato infatti raggiunto l’accordo con il Liverpool per la cessione di Arthur. Ascolta le news della mattina