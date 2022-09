Belotti, Acerbi, Serie A e Leclerc: le ultimissime

Belotti: "Era la mia priorità". Acerbi all'Inter in prestito. Gli arbitri della 5ª giornata di Serie A. La promressa di Leclerc

ROMA - "La mia priorità era la Roma perché so di aver trovato un progetto importante con una squadra e una società con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno. Non cercavo un contratto che mi tutelasse, ma una situazione sportiva adatta a me e la Roma era la miglior opportunità". Lo ha detto Andrea Belotti nella conferenza stampa di presentazione a Trigoria parlando della scelta di trasferirsi nella Capitale. Francesco Acerbi è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. È infatti arrivato il via libera per la dirigenza nerazzurra per concludere l'operazione con la Lazio per il difensore biancoceleste classe 1988, in un affare in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 3,5 milioni). Daniele Doveri per Fiorentina-Juventus, Daniele Chiffi per Milan-Inter e Simone Sozza per Lazio-Napoli. Questi gli arbitri designati per i tre anticipi della quinta giornata di campionato di serie A, tutti in programma sabato prossimo, 3 settembre. Queste le designazioni complete di assistenti, quarto uomo e addetti Var. Fiorentina-Juventus (ore 15.00); Doveri di Roma; Alassio-Tegoni, Ayroldi; Aureliano, Mondin. Milan-Inter (ore 18.00): Chiffi di Padova; Meli-Peretti, Marcenaro; Di Paolo, Paganessi. Lazio-Napoli (ore 20.45): Sozza di Seregno; Rocca-Vono, Serra; Fabbri-Ranghetti. "Abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, e se è così lo vedremo tra una settimana a Monza, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso". Charles Leclerc, dai box di Zandvoort, guarda con fiducia al Gp d'Olanda, 15/a gara del Mondiale di Formula 1.