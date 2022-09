Zakaria, Matic, Serie A e formula uno: le ultimissime

Zakaria ufficiale al Chelsea. Matic compra una dimora a Roma. Sede di rappresentanza per la Lega al Foro Italico. Nelle libere del Gp d'Olanda Mercedes le più veloci

ROMA - È ufficiale: Denis Zakaria è un nuovo giocatore del Chelsea. Oltre ad Arthur, passato al Liverpool, nell'ultimo giorno di calciomercato la Juve cede anche il centrocampista svizzero, giunto alla corte della Vecchia Signora appena sei mesi fa, nella sessione invernale dal Borussia Moenchengladbach. Nemanja Matic ha acquistato una dimora da sogno nel quartiere Monteverde, zona centro sud della città, del valore di circa 2,5 milioni di euro. L'Assemblea della Lega Serie A oggi ha approvato il bilancio preventivo per la stagione 2022/2023. Tra le novità, l'apertura di una sede di rappresentanza a Roma questo autunno. "Ringrazio il Presidente Vito Cozzoli e tutta Sport e Salute per la preziosa collaborazione e per averci fornito un ufficio di rappresentanza all'interno del complesso del Foro Italico di Roma. La struttura sarà ovviamente a disposizione non solo della Lega Serie A, ma anche per le esigenze di tutte le Associate", ha commentato il Presidente Lorenzo Casini. Mercedes velocissime nelle prime libere del Gran Premio d'Olanda. George Russell ha segnato il miglior tempo in 1'12''455 davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0''240) ed alla Ferrari di Carlos Sainz (+0''390). Sesta l'altra Rossa di Charles Leclerc con un ritardo di 0''672 davanti alla Red Bull di Sergio Perez (+0''961), Dopo 10' dal via della sessione si pianta la Red Bull dell'idolo di casa Max Verstappen per problemi al cambio. Per l'olandese un solo giro e il diciannovesimo tempo (+2''259).