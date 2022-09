Lazio, Juventus, Roma e Fair Play: le ultimissime

Spalletti avverte: "Contro Sarri gara dalle mille insidie". Allegri sfida Italiano: "Sarà una partita difficilissima". Pinto: "Abbiamo migliorato la squadra giallorossa". Le decisioni della uefa sul FFP per le italiane

ROMA - Domani allo stadio Olimpico la Lazio riceverà il Napoli reduce da due pareggi di fila. Così Spalletti sui biancocelesti: “Fanno un calcio di pressione costante e hanno spazi alle loro spalle per esaltare la qualità del Napoli, quando lo fanno bene sono pericolosi perché gli spazi sono ristretti e le velocità ridotte. Dipenderà da noi nel trovare bene i vuoti e gli spazi che non sono sulla trequarti, ma dove gli altri li lasciano". Un sabato di grandi match con la Fiorentina che ospiterà la Juventus di Allegri: “Sarà una gara difficile, giocare contro la Fiorentina è sempre complicato. Pensiamo prima a questa e poi alla Salernitana, per noi è importante fare risultato". Così su Dybala alla Roma: “Nessun rimpianto. Sono contento per lui, dispiace aver pareggiato contro la Roma. Abbiamo buttato quattro punti, ma ne abbiamo tanti davanti, serve continuità di risultati perché la vittoria del campionato passa attraverso la solidità della squadra, che sta crescendo". All'indomani della chiusura del mercato il gm della Roma Thiago Pinto ha fatto il punto: “La squadra è migliorata, e questo era l'obiettivo. Abbiamo più soluzioni. Ma non sono d'accordo che è un instant team. La Roma è la quarta squadra più giovane della Serie A”. Poi prosegue: “Ci aspettiamo che le cose vadano meglio rispetto all'anno passato, non vogliamo parlare di scudetto, siamo ancora a settembre. Il mercato non condiziona il successo sportivo, il lavoro quotidiano è più importante, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite come ieri giustamente ha detto Belotti”. Cinque milioni di multa per la Roma, quattro per l'Inter, 3.5 milioni per la Juventus e due per il Milan, con l'impegno dei club di riportare in regola i conti nel più breve tempo possibile. Questi gli accordi raggiunti dai quattro club italiani con l'Uefa per la violazione delle regole del fair play finanziario. Ascolta le news del pomeriggio