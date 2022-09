Napoli, Milan e Juventus e Roma: le ultimissime

Il Napoli vince in rimonta contro la Lazio. Va al Milanil derby della Madonnina. Finisce 1-1 tra Fiorentina e Juve. Mourinho chiede un difensore

Il Napoli espugna l'Olimpico battendo la Lazio 2-1 e aggancia momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Biancocelsti in vantaggio dopo appena 4' con Zaccagni, a fine primo tempo Kim trova iol pareggio sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa vantaggio di Kvaratskhelia poi la Lazio protesta per un calcio di rigore netto non concesso per una gomitata in area a Lazzari. Milan-Inter finisce 3-2 e Pioli si aggiudica il match grazie alla coppia Leao-Giroud che annulla il vantaggio iniziale siglato da Brozovic. La Juve gioca dieci minuti, la Fiorentina ottanta e si mangia le mani. Finisce 1-1 al Franchi, con gli uomini di Allegri avanti alla prima occasione costruita e poi chiusi dietro a fortino a difendere prima il vantaggio e poi il punto, che arriva praticamente solo grazie a Perin e alle sue parate sul rigore di Jovic e sul tentativo di Amrabat nel finale di partita. "Il Fair Play Finanziario non penso abbia due pesi e due misure. E' un meccanismo che però dentro la sua onestà penalizza troppo chi lo vuole applicare in un modo virtuoso. Protegge anche le squadre che sono già delle potenze", lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese commentando le sanzioni dell'Uefa al club giallorosso.