Bologna, Icardi, Formula Uno e Moto Gp: le ultimissime

Arnautovic scatenato contro lo Spezia. Icardi fuori dalla lista Champions. Verstappen trionfa in Olanda. Bagnaia vince a San Marino

ROMA - Pirotecnico 2-2 al Picco tra lo Spezia ed il Bologna: protagonista della giornata è l'attaccante emiliano Arnautovic che grazie alla doppietta messa a segno vola in testa alla classifica dei cannonieri a quota cinque reti. Sblocca proprio l'attaccante serbo al 6', sul finire di primo tempo Bastoni pareggia i conti. Spezia avanti con Shouten è ancora una volta Arnautovic a rimettere tutto in parità. Nella gara delle 12.30 0-0 tra Cremonese e Sassuolo. Mauro Icardi non è nella lista A dei venticinque giocatori che il Paris Saint-Germain ha inviato alla Uefa per la fase a gironi di Champions League. Questa assenza però non sorprende, il PSG ormai non conta più sul centravanti argentino, sotto contratto fino a giugno 2024. Max Verstappen vince il Gran Premio di Olanda in Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull non sbaglia un colpo e trionfa sul circuito casalingo di Zandvoort, precedendo la Mercedes del britannico George Russell e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio classe MotoGp di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul circuito di Misano il pilota torinese ha preceduto la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini e l'Aprilia di Maverick Vinales. Ascolta le news della mattina