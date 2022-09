Roma, Lazio, Argentina e Us Open: le ultimissime

L'Udinese batte la Roma 4-0. La nota della Lazio dopo il ko contro il Napoli. Scaloni convoca anche Dybala. Berrettini avanza agli Us Open

ROMA - Prima sconfitta stagionale per la Roma che a Udine crolla 4-0. Gara senza storia alla Dacia Arena: sblocca Uodigie dopo appena 5' il raddoppio nella ripresa con Samardzic. A 15' dalla fine Pereyra cala il tris, la chiude a meno di 10' dalla fine Lovric. Il mancato rigore ai danni di Lazzari, steso in area da una sbracciata di Mario Rui, continua a far discutere all'indomani di Lazio-Napoli, match vinto dalla squadra di Spalletti 2-1. Sarri s'è sfogato, ma ora si aggiunge anche la dichiarazione ufficiale del club biancoceleste pubblicata sul proprio sito attraverso le parole del dirigente addetto all’arbitro della Lazio Marco Gabriele, ex arbitro di Serie A. "Sul risultato di ieri pesano però anche episodi che riguardano la direzione di gara. In primis, la scelta dell’arbitro di non concedere il calcio di rigore per una gomitata a Lazzari in area di rigore. In questi casi il VAR può aiutare la decisione del direttore di gara, che però ha scelto di non andare neanche davanti al monitor: avrebbe visto sicuramente un rigore solare". Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha reso nota la lista dei pre-convocati per il doppio impegno amichevole contro Honduras e Giamaica in programma il 23 ed il 28 settembre. Tanti i giocatori che militano in Italia: c'è Paulo Dybala, così come Di Maria e Paredes. Dentro anche gli interisti Lautaro Martinez e Correa, così come il portiere dell'Atalanta Musso, il difensore e l'attaccante della Fiorentina Martinez Quarta e Nico Gonzalez e il difensore dell'Udinese Perez. Matteo Berrettini vola ai quarti di finale degli Us Open, ma che sofferenza per il romano, che si impone sullo spagnolo Davidovich Fokina solamente al quinto set, dopo quasi quattro ore di gioco con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2. Ora per l'azzurro la sfida con il norvegese Ruud, che ha liquidato 3-1 Moutet, per conquistare la semifinale. Ascolta le news del pomeriggio