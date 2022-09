Atalanta, Salernitana, Torino e Milan: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Gasperini cerca la vetta solitaria della Serie A. La Salernitana ospita l'Empoli, il Toro il Lecce. Il Milan denuncia cori semiti durante il derby

ROMA – Tre i posticipi che chiuderanno la quinta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Gasperini di scena a Monza e a caccia della vetta della classifica, alla stessa ora Salernitana-Empoli. Nel posticipo serale il Torino sfiderà il Lecce all'Olimpico. Le probabili formazioni. "Che tristezza. Che vergogna", con queste parole il Milan pubblica su Twitter un video in cui gli ultras della Curva Nord dell'Inter - al momento di esporre la coreografia nel derby di ieri sera - cantano "I campioni dell'Italia sono ebrei". In seguito la società rossonera informa che in merito ai presunti cori antisemiti nel derby, il club farà segnalazione alla Procura.