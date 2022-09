Ranking ATP, Icardi, Procura Federale e Serie A: le ultimissime

Da lunedì 12 settembre in vetta al ranking ATP ci sarà un nuovo numero 1 del Mondo. Con la sconfitta agli ottavi di finali degli Us Open contro Nick Kyrgios, infatti, il russo Danill Medvedev perderà la testa della classifica. Mentre n Turchia danno per fatto l'accordo tra il Galatasaray e Mauro Icardi, con il Paris Saint-Germain pronto a coprire 5 degli 8 milioni di euro previsti dal suo ingaggio e il club giallorosso pronto a garantirgli un bonus aggiuntivo di un milione, del futuro dell'ex centravanti dell'Inter ha parlato da Miami la moglie-agente Wanda Nara. La Procura Federale ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo il match perso dalla sua Lazio all'Olimpico contro il Napoli, "recanti accuse nei confronti dell'arbitro dell'incontro - spiega la Figc in una nota - e dell'intera classe arbitrale". Per quanto riguarda il campo si attendono i verdetti delle ultime tre gare della quinta giornata in programma oggi: alle 18:30 Monza-Atalanta e Salernitana-Empoli; alle 20:45 Torino-Lecce.