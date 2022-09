Zaniolo, Immobile, Mihajlovic e Pjanic: le ultimissime

Vicino il rientro di Zaniolo. La nota della Lazio sul caso Immobile. Ore decisive per Mihajlovic. Pjanic si trasferisce negli Emirati

ROMA - Nicolò Zaniolo scalpita: il giocatore della Roma dovrà restare ancora qualche partita fuori poi potrà tornare in campo per dare una soluzione offensiva in più a Mourinho. Il calciatore nelle ultime settimane ha lavorato tra palestra e fisioterapia accelerare il processo di recupero e poter tornare a disposizione prima della sosta. Obiettivo quasi raggiunto: molto probabilmente il ragazzo potrà di nuovo scendere in campo nella sfida del 18 settembre all'Olimpico contro l'Atalanta. Condannato dalla Quinta sezione civile della Cassazione, per evasione dell'Irpef, il capitano della Lazio Ciro Immobile in relazione all'indagine della Guardia di Finanza del 2012 che ha messo nel mirino le parcelle per il trasferimento del bomber dalla Juventus al Genoa. In una nota la Lazio fa sapere che tale pendenza è stata già risolta. Faccia a faccia in programma, oggi a Casteldebole, tra la dirigenza del Bologna e Sinisa Mihajlovic. L'argomento è il possibile divorzio tra il tecnico e la società, preoccupata dall'andamento di questo inizio di stagione. E' proprio il caso di dirlo: Miralem Pjanic cambia aria, e a suon di milioni. Il bosniaco del Barcellona ha infatti accettato l'offerta proveniente dagli Emirati Arabi e dunque indosserà la maglia dello Sharjah Fc, la squadra della città di Sharja, nonché capitale dell'omonimo emirato, che è allenata dal rumeno Cosmin Olaroiu.