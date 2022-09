Juventus, Milan, Napoli e Immobile: le ultimissime

Juve battuta 2-1 dal Psg, il Milan pareggia a Salisburgo. Spalletti sfida Klopp. Immobile risponde alle accuse. Mihajlovic esonerato

ROMA - Prima giornata di Champions amara per la Juve che esce sconfitta a Parigi dal Psg 2-1. primo tempo dominato dai padroni di casa che vanno al riposo sul 2-0 grazie alla doppietta di Mbappè. Nella ripresa McKennie accorcia. Nell'altra gara del girone il Benfica batte 2-0 il Maccabi. Pareggia invece 1-1 il Milan a Salisburgo: padroni di casa avanti con Okafor, Saelemaekers riporta tutto in parità. Nell'altra gara del girone 3-0 del Borussia al Copenaghen. Il Napoli di Spalletti sfida la corazzata Liverpool al Maradona. Il tecnico a sorpresa si presneta in conferenza con un tutore alla spalla per la frattura alla clavicola, riportata in una caduta: “Andiamo a giocare la partita e per provare a vincerla”. Klopp dal canto suo teme l'avversario: “Spalletti è un ottimo allenatore. Ho tanto rispetto per lui e non vedo l'ora di incontrarlo in campo. Il Napoli comunque è molto forte. Ha tutti calciatori giovani, ma tutti molto bravi”. “L'importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione”. Il giorno dopo la notizia della condanna per un mancato versamento Irpef, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile si difende via social. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico serbo paga il non brillantissimo avvio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate, ed è stato sollevato dall'incarico. Ascolta le news del pomeriggio