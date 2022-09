Napoli, Inter, Immobile e Berrettini: le ultimissime

Spalletti sfida il Liverpool, l'Inter il Bayern. Immobile a caccia di un altro record. Berrettini eliminato ai quarti degli Us Open

ROMA – Continua la prima giornata di Champions League oggi altri due match di grande livello per le italiane tutti e due alle 21: il Napoli ospita il Liverpool mentre l'Inter il Bayern Monaco in un girone tostissimo nel quale gioca anche il Barcellona. Ciro Immobile va a caccia dell'ennesimo primato. Questa volta la sfida è con Simone Inzaghi che due anni fa era il suo allenatore ma in passato è stato anche attaccante della Lazio. Appaiati in testa alla classifica dei bomber biancocelesti più prolifici in Europa a quota 20 gol contro il Feyenoord: ora gli basterà una sola rete per staccarlo e prendersi un altro record “all time” della Lazio in solitudine. Ha impiegato appena cinque anni per salire in vetta. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open, ultimo Slam della stagione. L'azzurro ha perso in tre set contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (4) in due ore e 37' di gioco. Per il tennista numero 7 del ranking mondiale si tratta della prima semifinale in carriera a Flushing Meadows. Ruud attende adesso il vincente della sfida tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov.