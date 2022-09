Roma, Serie A, Tuchel e Giggs: le ultimissime

Mourinho: "Qui c'è la giusta mentalità". Tuchel esonerato. Gli arbitri della sesta di serie A. Giggs a processo per violenza domestica

ROMA - "La cosa fondamentale era costruire una mentalità che alla Roma non era presente da tanti anni", lo ha detto José Mourinho al sito della Uefa parlando del progetto giallorosso alla vigilia del match di Europa league contro il Ludogorets. "È stata costruita parallelamente a un altro elemento per me cruciale: l'empatia - prosegue il portoghese - L'empatia per me va oltre il gruppo, si estende anche a come è percepito il club dal resto della società, questo club vale molto più della squadra, ha un peso enorme, subisce pressione dalla comunità e dai tifosi". Michael Fabbri della sezione di Ravenna arbitrerà sabato sera a Marassi la sfida fra Sampdoria e Milan, uno dei tre anticipi della sesta giornata di serie A. Sempre sabato altri due anticipi: Napoli-Spezia sarà diretta da Alberto Santoro di Messina, per Inter-Torino designato Giovanni Ayroldi di Molfetta. La capolista Atalanta sarà di scena nel lunch match di domenica contro la Cremonese al Gewiss Stadium: fischietto ad Andrea Colombo di Como. Il derby dell'Appennino fra Bologna e Fiorentina sarà arbitrato da Daniele Orsato di Schio, per Juve-Salernitana designato Matteo Marcenaro di Genova mentre la sfida Lazio - Verona (ore 18) sarà diretta da Irrati di Pistoia. Il posticipo del lunedì fra Empoli e Roma vedrà in campo Livio Marinelli di Tivoli. Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel, fatale la sconfitta a Zagabria contro la Dinamo nella prima giornata di Champions. Sarà processato di nuovo l'anno prossimo l'ex leggenda del Manchester United Ryan Giggs, denunciato dalla ex compagna per violenza domestica, dopo che nel procedimento che lo vedeva imputato, da poco conclusosi, la giuria era stata sciolta per non essere riuscita ad emettere alcun verdetto. Ascolta le news della mattina