Napoli, Inter Tamberi e pallavolo: le ultimissime

Il Napoli batte il Liverpool 4-1. Inter sconfitta 2-0 in casa dal Bayern. Tamberi conquista ancora la Diamond League. Italvolley in semifinale ai Mondiali

ROMA - Il Napoli stende il Liverpool 4-1 e apre al meglio la sua avventura in Champions. Esordio amaro invece per l'Inter sconfitta in casa dal Bayern Monaco 0-2. Immenso Gianmarco Tamberi. Nella finale di Zurigo l'oro olimpico ed europeo si conferma campione della Diamond League nel salto in alto, conquistando il diamante per il secondo anno consecutivo, di nuovo con la misura di 2,34, la migliore prestazione della sua stagione, all'ultima gara dell'anno. Ha battuto l'americano JuVaughn Harrison che lo aveva sorpassato con 2,32 alla prima prova (poi lo statunitense è secondo con 2,34 ma con un errore in più). Italvolley in semifinale nei Mondiali maschili 2022. A Lubiana, gli azzurri del ct De Giorgi si impongono nei quarti sulla Francia di Giani, campione olimpica in carica, per 3-2 con questi parziali: 24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12. La Nazionale campione d'Europa affronterà per un posto in finale la vincente di Ucraina-Slovenia, in programma questa sera alle 21 sempre a Lubiana. Ascolta le news del pomeriggio