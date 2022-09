Lazio, Roma, Fiorentina e Inter: le ultimissime

In Europa League Lazio-Feyenoord e Ludogorets-Roma. In Conference Fiorentina-Riga. Sinner eliminati ai quarti degli US Open da Alcaraz

ROMA – Continua l'avventura europea delle italiane, oggi toccherà a Lazio, Roma e Fiorentina. In Europa League i biancocelesti alle 21 ospitano il Feyenoord mentre i giallorossi in trasferta giocheranno contro il Ludogorets sempre ma alle 18.45. Alla stessa ora ma in Conference League la Fiorentina se la vedrà al Franchi contro il Riga. Le probabili formazioni. Jannik Sinner è fuori dagli US Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha perso ai quarti di finale contro Carlos Alcaraz in cinque set con il punteggio di 3-6 7-6 7-6 5-7 3-6 dopo un match maratona di oltre 5 ore. Sul 5-4 del quarto set Sinner ha servito per il match e ha avuto un match point, ma non è riuscito a sfruttarlo.