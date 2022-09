Napoli, Milan, Lazio a Premier League: le ultimissime

Vigilia di campionato per Spalletti, che perde Osimhen per un mese e Pioli. Cataldi: "Sempre rispetto nei confronti degli arbitri". Si ferma la Premier

ROMA – Archiviate le Coppe è già vigilia di campionato. Il Napoli sfiderà lo Spezia senza Osimhen che dovrà stare fuori un mese per la lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, Spalletti prova a non fare drammi: “Dispiace ma è un qualcosa che può capitare e mettere in preventivo, abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori... sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così nelle gare ravvicinate bisogna prendersi tutto il tempo, ma stanno bene entrambi". Vigilia di campionato anche per il Milan che invece sfiderà la Sampdoria: “In questo avvio la difesa ha subito a volte per mancanza di organizzazione a volte per errori individuali – sottolinea il tecnico rossonero Pioli - abbiamo subito qualche gol di troppo. Dobbiamo migliorare per intensità, comunicazione, dobbiamo fare meglio". "Dispiace non poterci essere la prossima partita, a tal proposito ci tengo a precisare che sono una persona corretta, che accetta le decisioni arbitrali, e al termine di Napoli-Lazio non ho inveito contro il direttore di gara". E' quanto pubblicato su Instagram da Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, in un post per celebrare la vittoria dei suoi in Europa League contro il Feyenoord. In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. "Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera", si legge in una nota. Ascolta le news della mattina