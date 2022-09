Abraham, Vecino, Bremer e Formula Uno: le ultimissime

Abraham pronto per Empoli. vecino nominato dalla Uefa giocatore della settimana. Bremer convocato con il Brasile. Nelle libere del Gp d'Italia Sainz il più veloce

ROMA – Il tecnico della Roma Josè Mourinho può sorridere: Tammy Abraham ha recuperato del tutto dal trauma contusivo alla spalla sinistra che lo ha costretto a uscire prima dalla gara di Udine e al forfait nella prima sfida di Europa League e sarà dunque in campo a Empoli. Due gol uno di rapina in secondo con un inserimento: con una doppietta in formato europeo Vecino si è preso la scena all'Olimpico contro il Feyenoord, battuto dalla Lazio 4-2 e si è conquistato la palma del migliore in campo ma anche quella del giocatore della settimana votato dall'Uefa. Bremer è stato convocato dal Brasile. Il sito della Seleçao, infatti, ha reso noto l'elenco dei giocatori chiamati dal ct Tite e figura anche il difensore della Juventus: è la sua prima convocazione con la nazionale verdeoro. Ci sono anche gli altri bianconeri Alex Sandro e Danilo, l'ultimo "italiano" è Ibanez della Roma. Il Brasile affronterà le amichevoli contro Ghana e Tunisia rispettivamente il 23 e il 27 settembre in Francia. Ancora una Ferrari davanti a tutte nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Italia. Sul circuito di Monza il più veloce è risultato Carlos Sainz, che con la 'rossa' ha preceduto con il tempo di 1'21"664 la Red Bull di Max Verstappen, terzo crono per l'altra Ferrari di Charles Leclerc che lamenta un ritardo di 193 millesimi dal compagno di squadra. Ascolta le news del pomeriggio