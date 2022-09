Napoli, Inter, Milan e Roma: le ultimissime

Alle 15 Napoli-Spezia, alle 18 Inter-Torino e alle 20.45 Sampdoria-Milan. La Roma perde anche Zalewski

ROMA – Sabato di anticipi pera la Serie A nelle gare valevoli per la sesta giornata di campionato con tre big in campo: apre il Napoli che alle 15 ospiterà lo Spezia, alle 18 sarà la volta dell'Inter che invece sfiderà in casa il Torino. Nel posticipo delle 20.45 Milan impegnato a Genova contro la Sampdoria. Non c'è invece pace per la Roma che deve fare i conti con un altro infortunio: Mourinho in meno di un mese ha perso Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla e adesso Zalewski. L'esterno polacco lamenta un problema al flessore sinistro che ha già messo in allarme la Roma che oggi svolgerà esami approfonditi per capire l'entità del problema. Si teme la lesione che costringerebbe Zalewski a saltare non solo la sfida contro l'Empoli, ma anche quella di Europa League di giovedì prossimo e soprattutto quella contro l'Atalanta.