Juventus, Bologna, Milan e Ferrari: le ultimissime

ROMA - "E' un partita che viene dopo la Champions contro una squadra che gioca per la permanenza in Serie A e secondo me è una delle migliori sia come singoli che come squadra". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match casalingo contro la Salernitana. Così sull'ottimismo di Elkann: "Lo sono anche io, per vincere subito non bisogna però diventare simpatici e bellini, altrimenti mi arrabbio molto". L'ufficialità, con i dettagli dell'operazione, arriverà probabilmente solo domani sera o lunedì, ma l'annuncio, lo ha dato l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, alla vigilia di Bologna-Fiorentina, presenziando al fianco di Vigiani alla conferenza di presentazione della sfida: "L'allenatore della prima squadra sarà da lunedì Thiago Motta. Stiamo definendo gli ultimi dettagli ma si può considerare ufficiale". Niente Sampdoria per Divock Origi. L'attaccante del Milan che sarebbe dovuto partire titolare questa sera, si è dovuto fermare per un affaticamento alla coscia sinistra. Con Ibrahimovic e Rebic non disponibili, sarà quindi ancora una volta Olivier Giroud a guidare l'attacco nel match di Genova. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, nella conferenza stampa prima del Gp d'Italia a Monza promette: "L'obiettivo è senz'altro vincere il Mondiale prima del 2026".