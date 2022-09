Milan, Napoli, Inter e Pallavolo: le ultimissime

Spalletti e Pioli vincono e volano in vetta alla classifica. Inzaghi riparte contro il Torino. Italvolley maschile in finale ai Mondiali

ROMA - Il Milan espugna il Ferraris 2-1 al termine di una gara ricca di colpi di scena, cartellini rossi e interventi del Var. In dieci per tutto il secondo tempo, dopo l'espulsione di Leao, la squadra di Pioli ha la forza di ribattere a Djuricic, che aveva pareggiato il gol iniziale di Messias, grazie ad un rigore di Giroud. Il Napoli è in testa con i rossoneri grazie all'1-0 sullo Spezia firmato Raspadori. San Siro tende la mano ad un'Inter in difficoltà e Inzaghi infila la terza vittoria in casa consecutiva in avvio di campionato: Barella inventa e Brozovic, fino a quel momento deludente, butta dentro il pallone della vittoria alla fine di un match che fino a quel momento era in equilibrio solo grazie alle parate di un super Handanovic. Dopo 24 anni, dalla finale vinta a Tokyo nel 1998, l’Italia potrà giocare per l’oro Mondiale. Oggi all’ Arena Spodek di Katowice, lo stesso impianto nel quale lo scorso anno si è laureata Campione d’Europa, la nazionale di De Giorgi si è regalata un sogno risolvendo in tre set 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) la delicata sfida con la Slovenia, dimostrando sul campo una netta superiorità su Urnaut e compagni i quali hanno lottato in tutti e tre i parziali ma alla fine hanno dovuto arrendersi al cospetto di una squadra azzurra concentrata e determinata che non ha mollato niente. Domani Giannelli e compagni potranno scrivere la storia contro la Polonia. Ascolta le news del pomeriggio