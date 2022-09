Juventus, Lazio, Fiorentina e pallavolo: le ultimissime

Clamoroso 2-2 tra Juve e Salernitana. la Lazio batte 2-0 il Verona, cade la Fiorentina a Bologna. La Cremonese ferma l'Atalanta. Ai Mondiali di volley impresa dell'Italia

ROMA - Nel posticipo delle 20.45 la Juventus pareggia contro la Salernitana all'ultimo respiro al termine di una gara dalle mille emozioni: ospiti vanti 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Candreva e Piatek. Nella ripresa Bremer accorcia bonucci in pieno recupero fa 2-2 su rigore. Al 94' bianconeri avanti con Milik ma il Var annulla per fuorigioco fra mille polmeiche e tanti espulsi. La Lazio torna a vincere in campionato battendo 2-0 il Verona. Il Bologna, guidato da Vigiani in attesa dell'arrivo di Thiago Motta in panchina dopo l’esonero di Mihajlovic, trova la prima vittoria in campionato battendo 2-1 la Fiorentina. Vittoria in rimonta anche per l’Udinese, che trionfa 3-1 (doppietta di Beto) in casa del Sassuolo, conquista il quarto successo di fila e vola al quarto posto della classifica di Serie A a quota 13 punti. Finisce 1-1, invece, la sfida del Via del Mare tra Lecce e Monza. Capolavoro Italia del basket: batte 94-86 la Serbia di Jokic da 32 punti e 13 rimbalzi e Micic e si qualifica ai quarti degli Europei. Spissu (22), Melli (21), Fontecchio (19), Polonara (16) sono i protagonisti di questa impresa. Il ct azzurro Pozzecco espulso al 25' dopo aver ricevuto dagli arbitri due falli tecnici per proteste. L'Italia affronterà la Francia mercoledì alle 17.15.