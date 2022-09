Roma, Immobile, Pallavolo e Alcaraz: le ultimissime

Nel posticipo la Roma di scena a Empoli. Immobile supera Batistuta. L'Italia maschile del volley è campione del Mondo. Alcaraza nuovo numero uno

ROMA – Sarà il posticipo tra Empoli e Roma a chiudere questa sesta giornata di Serie A, le probabili formazioni. La Lazio ha battuto il Verona grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto e si è rilanciata in campionato ma a fare notiiza è ancora una volta Ciro Immobile: con la rete di ieri infatti l'attaccante di Torre Annunziata raggiunge quota 185 gol in Serie A uno in più di un certo Gabriel Omar Batistuta, l'ennesimo prkmato di un attaccante che non smette mai di sorprendere e che continua a segnare gara dopo gara. A quota 188 ci sono tre pari merito: Gilardino, Del Piero e un'altra leggenda della Lazio come Giuseppe Signori. Ventiquattro anni dopo l'Italvolley torna campione del mondo. E come nel 1998 Ferdinando De Giorgi c'è. Allora era giocatore, oggi è l'allenatore della squadra che ha dominato dal primo all'ultimo incontro il mondiale e piegato in finale a Katowice, i padroni di casa della Polonia che inseguivano il terzo titolo iridato di fila. L'Italia vince in rimonta. Dopo aver perso il primo set i ragazzi di De Giorgi hanno preso campo e dominato la gara. Alla fine è 3-1 per gli azzurri (22-25, 25-21, 25-18, 25-2). Oggi gli azzurri saranno al Quirinale da Mattarella. Carlos Alcaraz entra nella storia del tennis mondiale a 19 anni, 4 mesi e 6 giorni. Lo spagnolo ha conquistato il primo titolo del Grande Slam e il trono di n.1 del mondo, tutto in una notte. Da quando esiste il ranking computerizzato (1973), è il leader più giovane di sempre.