Empoli-Roma 1-2, Serie A, coppe europee e Diego Costa: le ultimissime

Una vittoria meritata ma sofferta per la Roma, che ha battuto 2-1 in trasferta un combattivo Empoli. Ha brillato la luce di Dybala, migliore in campo, autore di un pregevole gol e dell’assist decisivo per il 2-1 di Abraham. Con la vittoria i giallorossi si rilanciano dopo il brutto scivolone di domenica scorsa contro l’Udinese e raggiungono proprio i friulani a quota 13; nonostante il buon calcio espresso finora l’Empoli deve ancora rimandare l’appuntamento con il primo successo stagionale. In attesa della settima giornata di campionato, da domani tornano le coppe con la Champions League. Chiudiamo con una notizia di mercato arrivata dall’Inghilterra. Diego Costa torna in Premier League, dove vestirà la maglia del Wolverhampton. Ascolta le news della mattina.