Inter, Roma, Aia e Albon: le ultimissime

L'Inter si rituffa in Champions. La Roma torna alla vittoria. L'AIA interviene sul caso Juve-Salernitana. Akbion dimesso dall'ospedale

ROMA - Nemmeno il tempo di archiviare la sesta di Serie A che trona la Champions, la prima a scendere in campo l'Inter che alle 18.45 sfida il Viktoria Plzen. La Roma torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila. A Empoli i giallorossi si impongono 2-1 grazie a Dybala, autore di un pregevole gol e dell’assist decisivo sul gol di Abraham. Per il resto il solito repertorio di pali colpiti e di occasioni fallite, a cominciare da un rigore di Pellegrini. Per i padroni di casa inutile la rete del momentaneo pareggio realizzata nel finale del primo tempo da Bandinelli. Il Var non ha potuto visionare l'immagine a campo aperto in cui si vede la posizione di Candreva nell'azione che ha portato al gol del 3-2 della Juve contro la Salernitana allo Stadium, segnato da Milik e annullato dall'arbitro (richiamato al video) per la posizione di Bonucci considerato in fuorigioco attivo. sulla questione è intervenuta l'Aia sottolineando che "l'organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione". Dovrebbe lasciare l'ospedale oggi per rientrare subito a casa il pilota della Williams Alexander Albon, che ha ormai del tutto superato complicanze inattese dopo un' appendicectomia, sabato scorso all'ospedale San Gerardo di Monza.