Allegri, Pioli, Napoli e Marquez: le ultimissime

ROMA - "La partita contro il Benfica non è decisiva, ma è importante": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la sfida di domani allo Stadium contro i portoghesi. "L'importante sarà non avere amnesie, perché in Europa le paghi a caro prezzo - aggiunge l'allenatore alla vigilia della seconda gara di Champions - e per vincere servirà una prestazione da squadra". Così sulla svista arbitrale contro la Salernitana: "L'argomento è chiuso, guradiamo avanti". "Stiamo bene, ci siamo preparati bene. Sappiamo le difficoltà che troveremo, ma dobbiamo giocare con le nostre idee e le nostre certezze. Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria seconda partita di Champions League. "Dobbiamo tenere sempre alto il nostro livello di gioco. Se giochiamo al nostro livello vinci in Italia e in Europa, se non lo fai non vinci da nessuna parte. Loro hanno una difesa molto compatta e sono micidiali in contropiede. Sono una squadra forte". La Uefa ha annunciato lo slittamento di 24 ore della partita di Champions tra Rangers e Napoli con la chiusura del settore ospiti (lo stesso sarà chiuso anche al Maradona nella gara di ritorno del 26 ottobre) proprio mentre molti tifosi erano in viaggio verso la Scozia o avevano già pianificato la trasferta spendendo tantissimi soldi tra voli e hotel. Marc Marquez torna in pista nel Gran Premio di Aragon in Spagna domenica prossima, a oltre tre mesi dal suo ultimo stop per il quarto intervento. Lo rende noto la Honda in un comunicato.