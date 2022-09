Inter, Salernitana, Ronaldo e Pozzecco: le ultimissime

L'Inter espugna il campo del Plzen. Iervolino: “Prontio a rigiocare Juve-Salernitana”. CR7 dice no ad una maxi offerta dall'Arabia. Pozzecco: "pronti per la Francia"

ROMA - L'Inter vince 0-2 contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca e riscatta la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco dellla prima giornata dei gironi di Champions. La volete rigiocare? Non c'è problema. Anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, raccoglie la proposta di rigiocare Juve-Salernitana, terminata 2-2 domenica scorsa, ma con un chiaro errore di arbitro e Var sulla rete del 3-2 di Milik all'ultimo minuto: "Errore arbitrale in Juve-Salernitana – ha detto il dirigente a Radio Kiss Kiss - Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema". Cristiano Ronaldo ha detto no a un'offerta monstre arrivata dall'Arabia Saudita. Lo sostengono i media portoghesi. Nelle ultime ore l'Al-Hilal avrebbe messo sul piatto per il 37enne attaccante del Manchester United un contratto biennale con lo stratosferico ingaggio di 121 milioni di euro a stagione. "La Francia è uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, avendo a disposizione ancor più atletismo e più opzioni. Noi invece siamo l'Italia e continueremo a giocare il nostro basket, fatto di difesa dura, corsa e fiducia in attacco. Ormai abbiamo una nostra identità e vogliamo proseguire su questa strada". Lo dice il ct azzurro Gianmarco Pozzecco alla vigilia del quarto di finale degli Europei contro la Francia.