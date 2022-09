Insigne, Bayern Monaco, Klopp e arsenal: le ultimissime

Insigne: "Napoli mi manca". Lungo stop er Hernandez. Klopp dice no All-Star Game. Postata Arsenal-Psv

ROMA - "Ho nostalgia di Napoli, mi manca. Così come indossare la mia vecchia maglia. Ma non ho rimpianti della scelta fatta qualche mese fa. A Toronto sto molto bene e la lascerei solo per tornare a casa". Sono le parole di Lorenzo Insigne, intervenuto a Dazn nello speciale "Toronto Little Italy". Il difensore del Bayern Monaco Lucas Hernandez sarà fuori per "diverse settimane" a causa di uno strappo muscolare agli adduttori che si è procurato ieri sera in Champions League, nella partita vinta 2-0 contro il Barcellona. L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp boccia senza mezzi termini la proposta del nuovo proprietario americano del Chelsea di organizzare un All-Star Game tra i migliori giocatori del nord e del sud della Premier League, sul modello della Nba. La partita di Europa League tra Arsenal e Psv Eindhoven, match del gruppo A che era previsto per domani ma rinviato per la morte della regina Elisabetta, si giocherà giovedì 20 ottobre. Ascolta le news della mattina