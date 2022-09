Roma, Lazio, Fiorentina e Juventus: le ultimissime

Romane impegnate in Europa League. Fiorentina in Conference. Tonfo della Juve in Champions, trionfo del Napoli a Gasgow

ROMA – Romane impegnate in Europa League alle 21 la Roma ospiterà l'Helsinki allo stadio Olimpico mentre prima, alle 18.45, la Lazio sarà di scena in Danimarca contro il Midtjylland. Sempre alle 21, ma in Conference, la Fiorentina in Turchia affronta il Basaksehir. Ieri in Champions tonfo casalingo della Juventus che ha perso 2-1 contro il Benfica e resta a zero punti in classifica: “Dobbiamo stare e zitti e lavorare. Io a rischio? Non mi ci sento e il percorso in Champions non è compromesso" le parole di Allegri a fine partita. Il Napoli invece espugna Glasgow con i Rangers battuti 0-3 con reti di Politano (rig), Raspadori e Ndombelè. “Il mio Napoli è lucido e coraggioso” le parole di Spalletti a fine gara.