Pogba, Roma, Cheslea e San Siro: le ultimissime

ROMA - All'indomani della clamorosa svolta nell'indagine aperta dalla polizia francese circa la faida interna alla famiglia Pogba, spuntano nuovi e inquietanti retroscena sulle motivazioni dell'arresto di quattro sospettati, tra i quali uno dei fratelli di Paul, Mathias. Secondo quanto riportato da 'Rmc Sport', infatti, l'indagine aperta il 2 settembre dalla Procura di Parigi per "estorsione con un'arma in una banda organizzata", sequestro di persona o sequestro e "partecipazione a un associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un reato", sarebbe stata accelerata perché gli inquirenti temevano che uno degli arrestati nella giornata di martedì potesse fuggire all'estero. La Roma questa mattina ha ufficializzato la terza maglia, che esordirà questa sera all'Olimpico nella sfida di Europa League contro l'Helsinki. Non è stato certamente un approccio morbido quello di Graham Potter sulla panchina del Chelsea. L'esordio alla guida dei Blues in Champions League contro il Salisburgo non è stato confortante a livello di risultato, visto che l'1-1 di Stamford Bridge mette in salita la corsa alla qualificazione, ma l'ex manager del Brighton non ha avuto alcuna remora nello stravolgere l'impianto tattico del proprio precedessore Thomas Tuchel, né nel fare scelte impopolari a livello di formazione iniziale e di sostituzioni: lasciato Koulibaly in panchina ha anche sostituito Sterling. "Questa è la loro proposta delle squadre e vediamo cosa uscirà dal dibattito pubblico. Lasciamo discutere la città, capisco che il progetto ha senso per le squadre. Io a tutti quelli che chiedono che deve rimanere San Siro dico, cosa ne facciamo?". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine di un incontro all'università Statale il progetto sul nuovo stadio modificato dai club per il dibattito pubblico che prevede la demolizione totale del Meazza e non più di salvarne una parte.