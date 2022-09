Roma, Lazio, Fiorentina e Jordan: le ultimissime

I giallorossi regolano l'Helsinki. I biancocelesti crollano in Danimarca, perdono anche i viola in Conference. Cifra record per una maglia del cestista all'asta

ROMA - La Roma si ritrova in Europa League grazie al 3-0 contro l'Helsinki. Tutto facile per i giallorossi che dopo meno di 15' sono con l'uomo in più per il rosso a Techno: sblocca Dybala ad inizio ripresa, raddoppio di Pellegrini chiude i giochi Belotti al suo primo gol con la maglia della Roma. Dopo la scoppiettante vittoria sul Feyenoord di una settimana fa, la Lazio vive una serata da incubo in Danimarca nella 2ª giornata del gruppo F di Europa League. I ragazzi di Sarri vengono sconfitti addirittura per 5-1 dal non irresistibile Midtjylland, che aveva perso al debutto europeo contro lo Sturm Graz e veniva da un solo successo nelle ultime 9 partite ufficiali, con tanto di cambio di allenatore. Brutta figura anche della Fiorentina in Conference: i viola sono stati sconfitti con un sonoro 3-0 dal Basaksehir. Succede tutto nella rioresa: al 12' sblocca Gurler che a 20' dalla fine trova la doppietta personale. In pieno recupero Traore trova la rete del definitivo 3-0. Una maglia indossata dalla leggenda dell'NBA, il giocatore di basket Michael Jordan, durante la sua ultima stagione 1997-98 con i Chicago Bulls è stata venduta all'asta per oltre 10 milioni di dollari, un record per un articolo sportivo di proprietà della NBA. Ascolta le news del pomeriggio