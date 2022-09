Sarri, Roma, Inter e Federer: le ultimissime

Sarri: "Chiederò spiegazioni aalla squadra". La Roma presenterà il progetto per lo stadio. Inzaghi perde Calhanoglu per infortunio. Federer si ritira

ROMA - La Lazio si lecca le ferite dopo il pesante 5-1 rimediato in Danimarca in Europa league a fare rumore le parole di Sarri nel post gara: “Non siamo stati umili, pensavamo di poterla risolvere prima o poi ma quando fai così non ne vieni fuori. Di chi è la responsabilità? Mia, poi con i giocatori me la vedrò io. Da loro voglio spiegazioni perché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso". Poi prosegue: “Abbiamo giocato da fermi, a ritmi bassi, come se stessimo difendendo un 4 a 0. Troppo turnover il problema? Non lo so, i sedici in campo li ho visti tutti sullo stesso livello mentale", conclude Sarri. "Ho incontrato i Friedkin dopo la splendida nottata di Tirana, e a breve, a ottobre la Roma presenterà il progetto dello stadio di Pietralata", lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'intervallo di Roma-Helsinki, parlando dell'incontro avuto con i Friedkin prima del match allo Stadio Olimpico. Calha stop. Il centrocampista turco, come attestato dagli accertamenti effettuati ieri, durante l'allenamento del mattino ha rimediato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Out certamente domenica contro l’Udinese, le sue condizioni verranno verificate nuovamente la prossima settimana. Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis. Il fuoriclasse svizzero, in un post su Instagram, dichiara che la 'Rod Laver Cup' della prossima settimana sarà l'ultimo impegno e poi non parteciperà più a tornei dello slam o dell'Atp.