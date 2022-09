Dybala, Pogba, Diallo e Cruijff: le ultimissime

Dybala: “Voglio vincere con Mourinho”. Il fratello di Pogba ammette il suo coinvolgimento. L'ex Barcellona nuovamente arrestata intanto Cruijff è il nuovo diesse del club

ROMA – Sta vivendo un momento d'oro: Paulo Dybala si è insertio alla perfezione nella Roma di Mourinho e in un'intervista a Soccerbible è tornato sullo sbarco nella capitale: "È stato un momento molto speciale. Ho detto alla mia famiglia e ai miei amici che è stata una sensazione fantastica, mi è venuta la pelle d'oca". Così sugli obiettivi: "Voglio vincere. Credo che alla fine si tratti di un gioco e che tutti giochino per vincere. Ovviamente dobbiamo tenere conto di quello che dobbiamo fare, di quello che ci chiederà l'allenatore". Mathias Pogba ha ammesso di essere l'unico fautore del video pubblicato il 27 agosto in cui prometteva "rivelazioni" su suo fratello Paul. Lo riferisce le Parisien, a proposito delle prime dichiarazioni di Mathias Pogba mentre è in custodia di polizia. L'ex giocatrice del Paris Saint-Germain Aminata Diallo è stata arrestata e nuovamente presa in custodia dalla polizia in relazione all'aggressione organizzata contro una delle sue compagne di squadra. Jordi Cruijff è il nuovo direttore sportivo del Barcellona. Lo ha annunciato lo stesso club blaugrana con una nota sul proprio sito ufficiale. Il figlio del leggendario Johan, anche lui ex calciatore del Barcellona, fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area internazionale del club.